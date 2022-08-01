Katalog firm
Blue Apron
Blue Apron Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blue Apron wynosi od $140,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $229,643 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blue Apron. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $140K
Marketing
$161K
Operacje Marketingowe
$157K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$230K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blue Apron jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $229,643. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blue Apron wynosi $158,980.

