Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Bloomreach wynosi od ₹4.67M year dla Software Engineer do ₹6.12M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.18M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bloomreach. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko