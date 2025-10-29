Katalog firm
Bloomreach
Bloomreach Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Bloomreach wynosi od ₹4.67M year dla Software Engineer do ₹6.12M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.18M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bloomreach. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Bloomreach in India wynosi rocznie ₹6,559,324. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bloomreach dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹4,393,828.

