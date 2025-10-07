Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in United Kingdom w Bloomberg wynosi od £84.1K year dla Software Engineer do £158K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £146K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bloomberg. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer
£84.1K
£78.2K
£0
£5.9K
Senior Software Engineer
£158K
£131K
£0
£27K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Bloomberg, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)