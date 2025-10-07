Wynagrodzenie Projektant Interakcji in New York City Area w Bloomberg wynosi od $218K year dla Product Designer do $272K year dla Senior Product Designer. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $225K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bloomberg. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Bloomberg, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)