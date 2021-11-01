Katalog firm
Blockchain.com
Blockchain.com Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blockchain.com wynosi od $107,529 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $231,985 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blockchain.com. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $108K

Inżynier Danych

Rozwój Biznesu
$149K
Analityk Danych
$201K

Marketing
$142K
Projektant Produktu
$177K
Menedżer Projektowania Produktu
$180K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$179K
Menedżer Programu Technicznego
$232K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Blockchain.com, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Blockchain.com is Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

