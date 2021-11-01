Katalog firm
Blockchain.com
Blockchain.com Benefity

Ubezpieczenia, zdrowie i wellness
  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Sick Time

  • Sabbatical

    • Dom
  • Remote Work

  • Business Travel Insurance

    • Finanse i emerytura
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • Dodatki i zniżki
  • Learning and Development

