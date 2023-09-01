Katalog firm
Blinkit
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Blinkit Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blinkit wynosi od $1,656 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $84,834 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blinkit. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $47.8K
Menedżer Produktu
Median $43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Księgowy
$1.7K
Asystent Administracyjny
$4.8K
Menedżer Operacji Biznesowych
$44K
Analityk Biznesowy
$24.6K
Analityk Danych
$20.6K
Zasoby Ludzkie
$4.4K
Menedżer Programu
$14K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

El puesto con mayor salario reportado en Blinkit es Inżynier Oprogramowania at the Software Engineer 3 level con una compensación total anual de $84,834. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blinkit es $29,655.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Blinkit

Powiązane firmy

  • Amazon
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby