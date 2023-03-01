Katalog firm
Blinkist
Blinkist Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blinkist wynosi od $49,575 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $165,219 dla Szef Sztabu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blinkist. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $76.2K
Szef Sztabu
$165K
Zasoby Ludzkie
$53.4K

Marketing
$49.6K
Menedżer Produktu
$115K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$95.5K
Najczęściej zadawane pytania

