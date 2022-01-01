Katalog firm
Blink Health
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Blink Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blink Health wynosi od $35,529 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $504,161 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blink Health. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $235K
Analityk Biznesowy
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Menedżer Analityki Danych
$504K
Analityk Danych
Median $150K
Projektant Produktu
Median $165K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $275K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Blink Health, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blink Health jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $504,161. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blink Health wynosi $177,025.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Blink Health

Powiązane firmy

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby