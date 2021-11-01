Katalog firm
Blend360
Blend360 Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blend360 wynosi od $23,422 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $160,800 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blend360. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Analityk Danych
Median $23.4K
Inżynier Oprogramowania
Median $31.6K

Inżynier Danych

Analityk Biznesowy
Median $100K

Analityk Danych
$53.7K
Menedżer Analityki Danych
$161K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blend360 jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $160,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blend360 wynosi $53,730.

