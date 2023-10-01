Katalog firm
Blankfactor
Blankfactor Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blankfactor wynosi od $23,623 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $180,900 dla Information Technologist (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blankfactor. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Analityk Danych
$60.3K
Information Technologist (IT)
$181K
Inżynier Oprogramowania
$23.6K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$112K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


