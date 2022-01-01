Blackstone Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Blackstone waha się od $40,903 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $300,000 dla Inwestor venture capital na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Blackstone. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Analityk finansowy
Median $110K
Inwestor venture capital
Median $300K

Współpracownik

Analityk

Naukowiec danych
Median $150K
Menedżer produktu
Median $155K
Analityk danych
Median $135K
Analityk biznesowy
$40.9K
Rozwój biznesu
$133K
Sukces klienta
$109K
Specjalista IT
$139K
Bankier inwestycyjny
$168K
Prawnik
$219K
Marketing
$199K
Kierownik projektu
$48K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$136K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$207K
Architekt rozwiązań
$60.6K
FAQ

The highest paying role reported at Blackstone is Inwestor venture capital with a yearly total compensation of $300,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blackstone is $146,731.

