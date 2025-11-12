Katalog firm
BlackLine
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

BlackLine Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA) Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA) in United States w BlackLine wynosi $177K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BlackLine. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Łącznie rocznie
$177K
Poziom
L3
Podstawa
$165K
Stock (/yr)
$0
Premia
$12K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA) w BlackLine in United States wynosi rocznie $228,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BlackLine dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA) in United States wynosi $177,000.

