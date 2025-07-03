Katalog firm
Blacklane Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blacklane wynosi od $40,542 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu na dolnym końcu do $153,263 dla Operacje Marketingowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blacklane. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $87.9K
Menedżer Operacji Biznesowych
$64.4K
Analityk Danych
$73K

Operacje Marketingowe
$153K
Menedżer Produktu
$105K
Menedżer Programu
$40.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blacklane jest Operacje Marketingowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $153,263. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blacklane wynosi $80,442.

