Blackbaud Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blackbaud wynosi od $41,650 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $223,875 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blackbaud . Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025