Blackbaud Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blackbaud wynosi od $41,650 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $223,875 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blackbaud. Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Staff B $116K
Senior B $136K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $98.1K
Menedżer Projektu
Median $106K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $180K
Analityk Biznesowy
$81.3K
Rozwój Biznesu
$62.3K
Obsługa Klienta
$41.7K
Zasoby Ludzkie
$224K
Projektant Produktu
$101K
Sprzedaż
$95.7K
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Blackbaud, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.4% uprawnia w 3rd-ROK (33.40% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blackbaud jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $223,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blackbaud wynosi $100,500.

