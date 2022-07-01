Katalog firm
Bitrise
Bitrise Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Bitrise wynosi od $52,260 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $209,040 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Bitrise. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Projektant Produktu
$52.3K
Menedżer Produktu
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Menedżer Programu
$133K
Inżynier Oprogramowania
$209K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Bitriseで報告されている最高給与の職種はInżynier Oprogramowania at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$209,040です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bitriseで報告されている年間総報酬の中央値は$124,936です。

