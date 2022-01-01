Katalog firm
Birlasoft
Birlasoft Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Birlasoft wynosi od $1,438 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $165,825 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Birlasoft. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Inżynier Oprogramowania
Median $7K
Architekt Rozwiązań
Median $160K
Analityk Biznesowy
$20.5K

Analityk Danych
$15.1K
Zasoby Ludzkie
$1.4K
Konsultant Zarządzania
$15.4K
Projektant Produktu
$11.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$160K
Menedżer Programu Technicznego
$166K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Birlasoft的年度总薪酬中位数为$15,374。

