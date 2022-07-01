Katalog firm
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BioXcel Therapeutics wynosi od $99,818 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Analityki Danych na dolnym końcu do $102,008 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BioXcel Therapeutics. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Menedżer Analityki Danych
$99.8K
Inżynier Oprogramowania
$102K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BioXcel Therapeutics jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $102,008. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BioXcel Therapeutics wynosi $100,913.

