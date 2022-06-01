Katalog firm
BigBear.ai
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

BigBear.ai Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BigBear.ai waha się od $109,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $173,865 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BigBear.ai. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $118K

Inżynier oprogramowania full-stack

Sukces klienta
$171K
Naukowiec danych
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Projektant produktu
$174K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

BigBear.ai में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Projektant produktu at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $173,865 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
BigBear.ai में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $144,363 है।

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla BigBear.ai

Powiązane firmy

  • Rippling
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Lattice
  • Plaid
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby