BIC Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BIC waha się od $48,878 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $219,708 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BIC. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Analityk danych
$75.9K
Kierownik programu
$220K
Inżynier oprogramowania
$48.9K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$122K
FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BIC είναι ο Kierownik programu at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $219,708. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BIC είναι $98,734.

