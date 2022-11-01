Katalog firm
BHP
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

BHP Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BHP waha się od $58,621 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $194,281 dla Księgowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BHP. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $103K

Inżynier oprogramowania full-stack

Księgowy
$194K
Rozwój korporacyjny
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Naukowiec danych
$128K
Inżynier geologiczny
$156K
Inżynier sprzętu
$78.5K
Specjalista IT
$88.5K
Inżynier mechanik
$138K
Projektant produktu
$101K
Menedżer produktu
$142K
Kierownik projektu
$159K
Sprzedaż
$58.6K
Architekt rozwiązań
$94.2K
Kierownik programu technicznego
$181K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BHP to Księgowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $194,281. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BHP wynosi $124,515.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla BHP

Powiązane firmy

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby