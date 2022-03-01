BharatPe Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w BharatPe wynosi od $27,528 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $136,774 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BharatPe. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $27.5K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $50K
Projektant Produktu
$85.5K

Menedżer Projektu
$46.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$137K
Architekt Rozwiązań
$94.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BharatPe jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $136,774. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BharatPe wynosi $67,730.

