Bestow Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Bestow waha się od $34,423 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier budownictwa na dolnym końcu do $172,891 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Bestow. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier budownictwa
$34.4K
Projektant produktu
$134K
Menedżer produktu
$173K

Inżynier oprogramowania
$125K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Bestow to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $172,891. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Bestow wynosi $129,875.

Inne zasoby