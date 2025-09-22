Katalog firm
Bessemer Venture Partners
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inwestor Venture Capital

  • Wszystkie pensje Inwestor Venture Capital

Bessemer Venture Partners Inwestor Venture Capital Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inwestor Venture Capital in United States w Bessemer Venture Partners wynosi od $224K do $319K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bessemer Venture Partners. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$254K - $289K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$224K$254K$289K$319K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inwestor Venture Capital zgłoszeń w Bessemer Venture Partners aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Bessemer Venture Partners?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inwestor Venture Capital oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Venture Capital w Bessemer Venture Partners in United States wynosi rocznie $318,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bessemer Venture Partners dla stanowiska Inwestor Venture Capital in United States wynosi $224,100.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Bessemer Venture Partners

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • Airbnb
  • Spotify
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby