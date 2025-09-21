Katalog firm
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United States w Berkeley Research Group wynosi od $50.2K do $71.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Berkeley Research Group. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$57K - $67.6K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w Berkeley Research Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Berkeley Research Group in United States wynosi rocznie $71,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Berkeley Research Group dla stanowiska Asystent Administracyjny in United States wynosi $50,220.

Inne zasoby