Bentley Systems
Bentley Systems Menedżer Projektu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in United States w Bentley Systems wynosi od $92.7K do $130K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bentley Systems. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$100K - $117K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$92.7K$100K$117K$130K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Bentley Systems?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Bentley Systems in United States wynosi rocznie $129,710. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bentley Systems dla stanowiska Menedżer Projektu in United States wynosi $92,650.

Inne zasoby

