Średnia całkowita rekompensata Menedżer Operacji Biznesowych w BENTELER wynosi od CZK 1.54M do CZK 2.2M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BENTELER. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w BENTELER?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Operacji Biznesowych w BENTELER wynosi rocznie CZK 2,204,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BENTELER dla stanowiska Menedżer Operacji Biznesowych wynosi CZK 1,544,859.

Inne zasoby

