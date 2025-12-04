Katalog firm
BenQ
BenQ Badacz UX Pensje

Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in Taiwan w BenQ wynosi od NT$812K do NT$1.14M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BenQ. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz UX w BenQ in Taiwan wynosi rocznie NT$1,137,074. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BenQ dla stanowiska Badacz UX in Taiwan wynosi NT$812,195.

