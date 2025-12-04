Katalog firm
BenQ
BenQ Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in Taiwan w BenQ wynosi od MX$1.54M do MX$2.2M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BenQ. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$94K - $110K
Mexico
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$82K$94K$110K$117K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w BenQ in Taiwan wynosi rocznie MX$2,195,505. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BenQ dla stanowiska Menedżer Produktu in Taiwan wynosi MX$1,538,730.

