BenQ
Średnia całkowita rekompensata Rozwój Biznesu in Taiwan w BenQ wynosi od NT$676K do NT$947K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BenQ. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$23.9K - $27.8K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$22.1K$23.9K$27.8K$30.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w BenQ?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Biznesu w BenQ in Taiwan wynosi rocznie NT$947,023. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BenQ dla stanowiska Rozwój Biznesu in Taiwan wynosi NT$676,445.

