BenQ Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BenQ waha się od $21,449 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $32,017 dla Analityk biznesowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BenQ. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $32K
Analityk biznesowy
$32K
Rozwój biznesu
$25.8K

Menedżer produktu
$21.4K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BenQ je Analityk biznesowy at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $32,017. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BenQ je $28,910.

