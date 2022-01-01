Katalog firm
Benevity
Benevity Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Benevity wynosi od $40,275 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $128,036 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Benevity. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $91.3K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $87.3K
Menedżer Produktu
Median $92.3K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $128K
Analityk Biznesowy
$72.3K
Obsługa Klienta
$40.3K
Menedżer Programu
$58.9K
Architekt Rozwiązań
$91.5K
Menedżer Programów Technicznych
$53.9K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Benevity, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Benevity jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $128,036. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Benevity wynosi $87,266.

Inne zasoby