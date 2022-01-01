Katalog firm
Benefitfocus
Benefitfocus Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Benefitfocus waha się od $47,760 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $135,675 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $87K
Specjalista IT
$47.8K
Kierownik projektu
$83.3K

Kierownik programu technicznego
$136K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Benefitfocus to Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $135,675. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Benefitfocus wynosi $85,150.

