Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in United States w Bending Spoons wynosi od $48.6K do $70.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bending Spoons. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$55.8K - $63.6K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$48.6K$55.8K$63.6K$70.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Bending Spoons?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Bending Spoons in United States wynosi rocznie $70,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bending Spoons dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $48,600.

