Bending Spoons
Bending Spoons Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Italy w Bending Spoons wynosi od €37.1K do €52.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bending Spoons. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$49.1K - $57.5K
Italy
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42.8K$49.1K$57.5K$61.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Bending Spoons?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Bending Spoons in Italy wynosi rocznie €52,921. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bending Spoons dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Italy wynosi €37,090.

