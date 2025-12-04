Katalog firm
BenchSci
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

BenchSci Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w BenchSci wynosi od CA$139K do CA$190K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BenchSci. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$108K - $130K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$101K$108K$130K$137K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Cyberbezpieczeństwa zgłoszeń w BenchSci aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W BenchSci, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Cyberbezpieczeństwa oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w BenchSci wynosi rocznie CA$189,970. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BenchSci dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi CA$139,202.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla BenchSci

Powiązane firmy

  • Lyft
  • Coinbase
  • Apple
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.