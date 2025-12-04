Katalog firm
BenchSci
BenchSci Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Canada w BenchSci wynosi od CA$78.4K do CA$110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w BenchSci. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$61.4K - $71.4K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$56.7K$61.4K$71.4K$79.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W BenchSci, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w BenchSci in Canada wynosi rocznie CA$109,812. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BenchSci dla stanowiska Projektant Produktu in Canada wynosi CA$78,437.

Inne zasoby

