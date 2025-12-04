Katalog firm
Benchling
Benchling Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Benchling wynosi od $198K year dla L1 do $483K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $315K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Benchling. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Software Engineer 1
L1(Poziom początkujący)
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
L2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
L3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
L4
$356K
$215K
$140K
$333
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Benchling, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Benchling in United States wynosi rocznie $482,658. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Benchling dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $301,901.

Inne zasoby

