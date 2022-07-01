Katalog firm
BEN
BEN Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BEN waha się od $109,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $224,400 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu.

$160K

Analityk danych
$115K
Kierownik nauki o danych
$224K
Naukowiec danych
$109K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BEN je Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $224,400. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BEN je $115,420.

