BEN Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BEN waha się od $109,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $224,400 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BEN . Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025