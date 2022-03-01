Katalog firm
Belcan
Belcan Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Belcan waha się od $54,018 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier lotnictwa na dolnym końcu do $120,600 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Belcan. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier mechanik
Median $105K
Inżynier oprogramowania
Median $68.9K
Inżynier lotnictwa
$54K

Zasoby ludzkie
Median $100K
Specjalista IT
$80.4K
Kierownik programu technicznego
$121K
FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Belcan הוא Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $120,600. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Belcan הוא $90,200.

Inne zasoby