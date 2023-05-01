Katalog firm
BeiGene
BeiGene Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BeiGene waha się od $114,068 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $188,055 dla Kierownik projektu na górnym końcu.

$160K

Analityk danych
$114K
Kierownik projektu
$188K
Inżynier oprogramowania
$146K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BeiGene to Kierownik projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $188,055. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BeiGene wynosi $145,725.

