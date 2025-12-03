Katalog firm
Behavox
Behavox Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Canada w Behavox wynosi od CA$84K do CA$119K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Behavox. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$69K - $81.8K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Behavox?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Behavox in Canada wynosi rocznie CA$119,284. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Behavox dla stanowiska Projektant Produktu in Canada wynosi CA$84,017.

