BECU Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BECU waha się od $61,353 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $160,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BECU. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $160K
Analityk biznesowy
$89.8K
Obsługa klienta
$61.4K

Operacje obsługi klienta
$98.2K
Kierownik projektu
$123K
Rekruter
$104K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BECU to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $160,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BECU wynosi $101,357.

