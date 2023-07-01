Katalog firm
Beauceron Security
Najważniejsze spostrzeżenia
    • O firmie

    Beauceron Security Inc. is a software company that provides a platform for cyber risk assessment, security training, and phishing simulations. They serve customers in Canada and the United Kingdom.

    beauceronsecurity.com
    Strona internetowa
    2016
    Rok założenia
    31
    Liczba pracowników
    Centrala

