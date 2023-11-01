Katalog firm
BearingPoint
BearingPoint Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BearingPoint waha się od $15,112 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $157,400 dla Konsultant zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BearingPoint. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Konsultant zarządzania
Median $157K
Inżynier oprogramowania
Median $19.5K
Analityk biznesowy
$53.8K

Kierownik nauki o danych
$56.7K
Projektant produktu
$15.1K
Menedżer produktu
$46.6K
Kierownik projektu
$52.9K
Architekt rozwiązań
$55.4K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BearingPoint to Konsultant zarządzania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $157,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BearingPoint wynosi $53,361.

