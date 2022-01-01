Katalog firm
BD
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

BD Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BD wynosi od $12,361 całkowitej rekompensaty rocznie dla Założyciel na dolnym końcu do $230,840 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BD. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $125K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Mechanik
Median $95K

Inżynier Jakości

Inżynier Biomedyczny
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analityk Biznesowy
Median $90K
Analityk Danych
Median $97.5K
Analityk Danych
Median $145K
Menedżer Programu Technicznego
Median $205K
Menedżer Projektu
Median $110K
Sprzedaż
Median $195K
Marketing
Median $212K
Menedżer Produktu
Median $126K
Księgowy
$121K
Operacje Biznesowe
$80.6K
Obsługa Klienta
$25K
Inżynier Elektryk
$93.3K
Analityk Finansowy
$197K
Założyciel
$12.4K
Inżynier Geolog
$94.9K
Zasoby Ludzkie
$186K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $200K
Projektant Produktu
$122K
Menedżer Programu
$124K
Rekruter
$68.3K
Sprawy Regulacyjne
$90.8K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$209K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$231K
Architekt Rozwiązań
$128K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BD jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $230,840. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BD wynosi $122,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla BD

Powiązane firmy

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby