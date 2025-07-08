BCP Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w BCP wynosi od $13,186 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $75,745 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BCP. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $36K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
Median $43K
Analityk Biznesowy
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technolog Informacyjny (IT)
$13.2K
Menedżer Produktu
$75.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BCP jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $75,745. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BCP wynosi $36,005.

