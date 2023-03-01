Katalog firm
BCLC
BCLC Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BCLC waha się od $55,302 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $94,033 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BCLC. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $66.9K
Księgowy
$59.1K
Analityk finansowy
$55.3K

Zasoby ludzkie
$62.1K
Specjalista IT
$70.2K
Menedżer produktu
$94K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BCLC to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $94,033. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BCLC wynosi $64,519.

