BCE Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BCE wynosi od $38,868 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $125,819 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BCE. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Danych

Analityk Danych
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Menedżer Produktu
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Architekt Rozwiązań
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Architekt Danych

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $72.7K
Analityk Biznesowy
Median $59.3K
Sprzedaż
Median $38.9K
Analityk Danych
Median $60.8K
Analityk Finansowy
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $108K
Projektant Produktu
Median $54.9K
Menedżer Programu Technicznego
Median $79.7K
Księgowy
$69.2K

Księgowy Techniczny

Operacje Biznesowe
$62.5K
Menedżer Analityki Danych
$108K
Operacje Marketingowe
$60.7K
Menedżer Projektu
$79.6K
Wsparcie Sprzedaży
$54.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BCE jest Menedżer Produktu at the CP4 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $125,819. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BCE wynosi $72,645.

Inne zasoby