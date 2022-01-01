Katalog firm
BBVA USA
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

BBVA USA Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BBVA USA wynosi od $59,352 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $177,383 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BBVA USA. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Analityk Danych
$162K
Zasoby Ludzkie
$59.4K
Inżynier Oprogramowania
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$177K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

BBVA USA薪资最高的职位是Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level，年度总薪酬为$177,383。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
BBVA USA的年度总薪酬中位数为$123,776。

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla BBVA USA

Powiązane firmy

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby